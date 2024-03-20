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20 марта, 12:30

Город

Столичные службы приступили к демонтажу праздничных световых конструкций

Столичные службы приступили к демонтажу праздничных световых конструкций

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На столичных улицах постепенно исчезают праздничные световые украшения. Специалисты городских служб сначала обесточивают их, затем разбирают и отправляют на склады. Всего предстоит разобрать около пяти тысяч конструкций.

В местах хранения все элементы проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют, чтобы их можно было использовать в следующем сезоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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