Столичные службы приступили к демонтажу праздничных световых конструкций

На столичных улицах постепенно исчезают праздничные световые украшения. Специалисты городских служб сначала обесточивают их, затем разбирают и отправляют на склады. Всего предстоит разобрать около пяти тысяч конструкций.

В местах хранения все элементы проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют, чтобы их можно было использовать в следующем сезоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.