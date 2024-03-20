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20 марта, 12:30

Город

Инвестор реорганизует участок в Полесском проезде

Инвестор реорганизует участок в Полесском проезде

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Стал известен инвестор, который реорганизует участок в Полесском проезде.

Кроме того, столичные спасатели усилили патрулирование рек и водоемов.

Тем временем СМИ также пишут, что в рамках акции "Ночь театров" в Москве пройдет более 80 мероприятий.

Также в Хорошёво-Мнёвниках в ходе земляных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

А школьники смогут ссылаться на сюжет аниме и компьютерных игр на ЕГЭ по русскому языку.

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