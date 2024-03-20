Более 900 столичных остановок обеспечили энергоснабжением в 2023 году

В Москве больше 900 остановок общественного транспорта обеспечили надежным энергоснабжением в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

По его словам, у современных остановок предусмотрены освещение и видеонаблюдение, а также слоты для зарядки гаджетов. Рядом с павильонами размещаются электронные табло с расписанием маршрутов, на ряде остановок работают автоматы по продаже билетов.

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