В Москве начали демонтировать осенне-зимние световые конструкции

В Москве начали демонтировать световые конструкции, которые являлись частью осенне-зимней иллюминации. В этот период они были не просто праздничными украшениями, а также служили дополнительным источником света.

Как отметили в столичной мэрии, все эти конструкции энергосберегающие, они потребляют в десятки раз меньше электроэнергии. Кроме того, они многофункциональные, их можно использовать многократно, а также менять внешний вид.

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