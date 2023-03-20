Познавательная акция "Единый день открытых дверей" пройдет в столице на 300 площадках

Более 300 площадок ждут гостей на познавательную акцию "Единый день открытых дверей". Она пройдет 25 марта. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В эту акцию включили программы разных форматов от библиотек и культурных центров Москвы. Это встречи с писателями, экскурсии, фотовыставки, концерты, театральные постановки и кинопоказы.

Например, в детской библиотеке № 138 посетителей ждет программа об Арктике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.