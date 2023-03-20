Столичные набережные начали готовить к открытию навигации

Московские набережные начали готовить к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего в порядок приведут 78 набережных, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Работы пройдут по всему городу. Особое внимание уделят центру города – это Кремлевская, Фрунзенская, Котельническая и другие набережные. Благоустройство затронет и полюбившуюся горожанам набережную Северного речного вокзала.

Коммунальщиками запланирован целый комплекс мероприятий по очистке и ремонту набережных. Сначала они уберут снег и наледь, потом вымоют парапеты и чугунные ограды, обновят спуски к воде и прогулочные зоны. Работы планируют завершить до конца апреля.

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