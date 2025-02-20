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20 февраля, 20:30

M24.RU

День русского богатыря отметили на ВДНХ

День русского богатыря отметили на ВДНХ

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20 февраля на ВДНХ древние былины встретились с современными развлечениями. На льду самого большого катка столицы отметили День русского богатыря. Тематическая вечеринка стала частью большого городского проекта "Зима в Москве".

Гостей праздника ждала встреча с легендарной троицей: Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем. Богатыри в ярких костюмах провели мастер-классы по удали, рассказали о своих подвигах и вовлекли всех в народные игры.

Кроме того, посетители катка могли научиться танцевать кадриль, поводить хороводы под народную музыку и сделать эффектные кадры в фотозоне, оформленной в древнерусской стилистике.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на празднике, прониклась русским духом, научилась владеть мечом-кладенцом и освоила другие богатырские умения.

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Сюжет: Зима в Москве
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