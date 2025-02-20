Новости часа: Московская канатная дорога подготовила скидку к 23 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская канатная дорога в День защитника Отечества сделает скидку 23% обладателям военного билета, рассказали в пресс-службе.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до 21 февраля, сообщил Гидрометцентр.

Выставка тысяч цветущих тюльпанов откроется в Аптекарском огороде 22 февраля, заявили в пресс-службе.