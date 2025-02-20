Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 16:45

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Новости часа: Московская канатная дорога подготовила скидку к 23 февраля

Новости часа: Московская канатная дорога подготовила скидку к 23 февраля

Москвичам рассказали, какая ситуация сложилась на дорогах в городе

В парке 50-летия Октября появились таблички с просьбой уступать роботам-снегоуборщикам

Новости часа: более 14 млн "квадратов" недвижимости ввели за прошлый год в Москве

Московские гиды ежедневно проводят около 500 экскурсий по городу

Собянин рассказал о системной помощи по протезированию для участников СВО

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Новости часа: отделения "Почты России" будут работать по измененному графику в праздники

Новости часа: Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская канатная дорога в День защитника Отечества сделает скидку 23% обладателям военного билета, рассказали в пресс-службе.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до 21 февраля, сообщил Гидрометцентр.

Выставка тысяч цветущих тюльпанов откроется в Аптекарском огороде 22 февраля, заявили в пресс-службе.

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