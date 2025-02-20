Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 16:30

Город

В парке 50-летия Октября появились таблички с просьбой уступать роботам-снегоуборщикам

В парке 50-летия Октября появились таблички с просьбой уступать роботам-снегоуборщикам

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В парке 50-летия Октября появились специальные таблички с просьбой уступать дорогу детям, пожилым людям и роботам-снегоуборщикам. Чистоту на территории теперь обеспечивают отечественные уборочные машины "Пиксель", созданные резидентом кластера "Ломоносов" и Московского инновационного кластера.

Робот действует по заданному алгоритму: при встрече с препятствием он останавливается перед человеком и продолжает движение, когда путь свободен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городтехнологиивидеоРоман Карлов
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