В парке 50-летия Октября появились таблички с просьбой уступать роботам-снегоуборщикам

В парке 50-летия Октября появились специальные таблички с просьбой уступать дорогу детям, пожилым людям и роботам-снегоуборщикам. Чистоту на территории теперь обеспечивают отечественные уборочные машины "Пиксель", созданные резидентом кластера "Ломоносов" и Московского инновационного кластера.

Робот действует по заданному алгоритму: при встрече с препятствием он останавливается перед человеком и продолжает движение, когда путь свободен.

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