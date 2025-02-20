Новости часа: отделения "Почты России" будут работать по измененному графику в праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График работы почтовых отделений изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе "Почты России".

Более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов отремонтируют в Москве в 2025 году, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сметана стала лучшей начинкой для блинов по мнению москвичей, передает портал "Активный гражданин".