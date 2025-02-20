Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 14:45

Город

Новости часа: отделения "Почты России" будут работать по измененному графику в праздники

Новости часа: отделения "Почты России" будут работать по измененному графику в праздники

Новости часа: Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

"Это Москва. Туризм": уютные катки при кафе в Москве

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Собянин: 14 млн "квадратов" недвижимости ввели в 2024 году в Москве

Новости часа: Собянин утвердил перечень ключевых строек на 2025–2026 годы

Московской программе раздельного накопления отходов исполнилось пять лет

Москвичка показала, как готовят Парк Победы к 23 февраля

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на Ленинградском проспекте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График работы почтовых отделений изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе "Почты России".

Более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов отремонтируют в Москве в 2025 году, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сметана стала лучшей начинкой для блинов по мнению москвичей, передает портал "Активный гражданин".

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