Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 11:30

Город

Москвичка показала, как готовят Парк Победы к 23 февраля

Москвичка показала, как готовят Парк Победы к 23 февраля

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Москвичка показала, как столица готовится к 23 февраля. Она сняла кадры, на которых в Парке Победы к празднику монтируют новые объекты.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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