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20 февраля, 21:00

Город

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

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Вторая волна строительства жилых комплексов по программе реновации началась во многих районах Москвы. Так, в новые квартиры переедут свыше 25 тысяч жителей Можайского района, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Всего здесь нужно расселить 148 домов.

Систему регистрации и учета доставщиков, которая в том числе будет отслеживать время их работы и перемещения, предлагают создать в столице. Работников станут проверять на знание правил безопасного движения.

C апреля в России меняются правила ввоза иномарок по параллельному импорту. Компаниям придется оформлять для таких машин дополнительные разрешения и бумаги. Также изменятся таможенные платежи.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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