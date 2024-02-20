В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 20 февраля

Небольшие затруднения на дорогах ожидаются вечером во вторник, 20 февраля, в центре города и на МКАД. Столичный Дептранс прогнозирует трафик в 6–7 баллов.

В настоящее время движение в городе оценивается в 2 балла. Самые быстрые магистрали – проспект Маршала Жукова, МСД и Кутузовский проспект.

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