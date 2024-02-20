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20 февраля, 07:15

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Почти 3,5 тыс жителей СВАО переехали в новые дома по программе реновации в 2023 году

Почти 3,5 тыс жителей СВАО переехали в новые дома по программе реновации в 2023 году

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29 домов строят на северо-востоке Москвы по программе реновации и почти столько же проектируют, рассказали в департаменте городского имущества. В прошлом году новоселами стали почти 3,5 тысячи жителей СВАО.

Больше всего договоров заключили в Бабушскинском и Лосиноостровском районах, а также в Южном Медведкове. Реновация в Северо-Восточном округе началась в 2018 году. За это время свои жилищные условия по городской программе смогли улучшить больше 12 тысяч москвичей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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