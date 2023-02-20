В Москве начали праздновать масленичную неделю

В Москве началась масленичная неделя. Так, традиционные гулянья пройдут на ВДНХ. Гостей ждут вкусные угощения, творческие занятия, спектакли, а 26 февраля сожгут чучело Масленицы.

В столице уже развернулся праздничный фестиваль. В его программе – более двух тысяч мастер-классов, около 250 кулинарных шоу, а также выступления народных ансамблей. Некоторые гости уже попробовали традиционное угощение – блины с самыми разными начинками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.