В Москве начали праздновать масленичную неделю

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В Москве началась масленичная неделя. Так, традиционные гулянья пройдут на ВДНХ. Гостей ждут вкусные угощения, творческие занятия, спектакли, а 26 февраля сожгут чучело Масленицы.

В столице уже развернулся праздничный фестиваль. В его программе – более двух тысяч мастер-классов, около 250 кулинарных шоу, а также выступления народных ансамблей. Некоторые гости уже попробовали традиционное угощение – блины с самыми разными начинками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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