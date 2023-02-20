Городские службы устраняют последствия сильного снегопада в столице

В Москве продолжили устранять последствия сильного снегопада, который обрушился на столицу в выходные, 18–19 февраля. Сугробы в городе за сутки выросли на 10 сантиметров. В данный момент на дорогах Москвы продолжают работать коммунальщики, они вывозят снег.

Теперь на столицу надвигаются сильные морозы. Во вторник ночью, 21 февраля, температура воздуха в Москве понизится до -14 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.