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Более миллиона человек присоединились к волонтерскому сообществу Москвы за 9 лет

Более миллиона человек присоединились к волонтерскому сообществу Москвы за 9 лет

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Более миллиона человек присоединились к волонтерскому сообществу Москвы за девять лет. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. Эти люди поддерживают культурные, благотворительные и патриотические акции, заботятся о животных в приютах, помогают организовывать городские мероприятия и многое другое.

По словам Сергуниной, 170 тысяч из них присоединились к команде ресурсного центра "Мосволонтер", который был создан девять лет назад. Теперь там проходят тренинги, встречи с экспертами и различные курсы. Волонтеры могут проявить себя в самых разных направлениях – культурном, событийном, экологическом и других. Среди партнеров центра – библиотеки, музеи, приюты, колледжи, школы, больницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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