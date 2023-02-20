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Гости столицы поделились впечатлениями от программы фестиваля "Московская Масленица"

Гости столицы поделились впечатлениями от программы фестиваля "Московская Масленица"

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50 видов блинов можно попробовать на фестивале "Московская Масленица"

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Москвичам рассказали о программе фестиваля "Московская Масленица"

Традиционный уличный фестиваль "Московская Масленица" развернулся в столице. Его организовали на 23 площадках, где можно попробовать более 50 видов блинов. Гости столицы поделились впечатлениями от программы фестиваля.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях. Мэр отметил, что гостей ждет гастрономическое изобилие, кулинарные шоу, а также мастер-классы для детей и взрослых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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