Гости столицы поделились впечатлениями от программы фестиваля "Московская Масленица"

Традиционный уличный фестиваль "Московская Масленица" развернулся в столице. Его организовали на 23 площадках, где можно попробовать более 50 видов блинов. Гости столицы поделились впечатлениями от программы фестиваля.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях. Мэр отметил, что гостей ждет гастрономическое изобилие, кулинарные шоу, а также мастер-классы для детей и взрослых.

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