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20 января, 13:35

Город

4 млн человек посетили музейный город ВДНХ в 2024 году

4 млн человек посетили музейный город ВДНХ в 2024 году

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ВДНХ продолжает набирать популярность, в прошлом году выставку посетили 4 миллиона гостей. Среди самых посещаемых музеев – музей "АТОМ", центр "Космонавтика и авиация" и павильон "Макет Москвы". Эти экспозиции неизменно привлекают внимание москвичей и туристов.

Музейный город на ВДНХ разделен на пять тематических маршрутов: общество, искусство, экология, национальные культуры и технологии. Директор музейно-выставочного департамента ВДНХ Наталья Задворная, отметила, что особым интересом у посетителей пользуются научно-технические экспозиции.

Павильон "Макет Москвы" также не теряет популярности. Как рассказала куратор павильона Евгения Колесникова, это уникальное место, где можно увидеть масштабную модель столицы и узнать, как она менялась с течением времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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