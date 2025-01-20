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20 января, 12:45

Город

Для представителей креативной индустрии реализовали свыше 120 проектов в Москве

Для представителей креативной индустрии реализовали свыше 120 проектов в Москве

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Больше 120 проектов для представителей индустрий видеоигр, моды, дизайна, музыки, кино и других направлений креативного бизнеса реализовали в Москве в 2024 году. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в креативных сферах столицы работают почти один миллион 400 тысяч человек. Развитие творческого предпринимательства – одно из приоритетных направлений для Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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