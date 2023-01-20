Специалисты отреставрируют библиотеку искусств имени Боголюбова в Москве

Специалисты отреставрируют столичную библиотеку искусств имени Боголюбова. Это одна из старейших библиотек столицы, которая расположена в Тверском районе. Об этом сообщили в комплексе градостроительной политики Москвы.

Здание располагается в старинной усадьбе на Сущевской улице. Реставраторы поработают над фасадом, а также обновят штукатурное покрытие и приведут в порядок лепной декор из гипса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.