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Новые выделенные полосы открыли на Волоколамском шоссе в Москве

Новые выделенные полосы открыли на Волоколамском шоссе в Москве

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В столице на Волоколамском шоссе открыли сразу пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Теперь автобусы и электробусы могут беспрепятственно осуществлять движение на участке более трех километров.

Обособленные полосы позволят ускорить работу 11 маршрутов общественного транспорта. Как сообщил Дептранс, ввод одной такой полосы снижает вероятность ДТП с городским транспортом на 30–40% и делает движение между остановками быстрее на 30%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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