Москва 24 в рубрике "Вертоледная площадка" загадала каток на Коптевском бульваре

В рубрике "Вертоледная площадка" Москва 24 загадала каток на Коптевском бульваре. Первой правильный ответ прислала телезрительница Татьяна.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.