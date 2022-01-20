В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в ТЦ

Проверки соблюдения масочного режима проходят в торговых центрах Москвы. Если сотрудники и посетители точки игнорируют правила, то работу ТЦ могут приостановить.

О том, какие еще санкции ждут нарушителей, – в эфире телеканала Москва 24.