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Москва 24

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Город

16:45

Более 150 тыс раз операторы службы 122 перезвонили тем, кто не дождался ответа на линии

город видео Роман Карлов Ксения Чепенко Алена Касаткина

В Москве с декабря 2020 года операторы единой медицинской справочной службы 122 совершили более 150 тысяч звонков заявителям, которые не дождались ответа на линии. Они перезванивают абонентам, которые хотели вызвать врача на дом, но не смогли дождаться ответа специалиста.

Обзвон производится по завершении часов пиковой нагрузки. Чтобы получить обратный звонок, заявителям не нужно ничего делать. Система сама найдет звонки, оставшиеся без ответа, добавит их в базу операторов для обзвона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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