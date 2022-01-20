Больницы Москвы закупили новое оборудование для лечения пациентов с коронавирусом

Для лечения пациентов с COVID-19 в московские больницы закупили более 3,5 тысячи единиц нового оборудования. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, более трети приобретенной техники уже установлено. В основном, это диагностическая, реанимационная и лабораторная техника, а также специализированная медицинская мебель, системы для транспортировки больных и многое другое.

Сейчас в городе работает пять резервных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией. Одновременно они могут принять до семи тысяч пациентов. При этом Ракова отметила, что, несмотря на рост заболеваемости, количество госпитализаций пока не увеличивается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

