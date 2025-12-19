Москва получила Гран-при в двух номинациях первой национальной премии "Безопасный город"

Москва получила Гран-при и награды в двух номинациях первой национальной премии "Безопасный город".

Например, в номинации "Сделано в России" победу одержала облачная платформа для совместной разработки и сопровождения программного обеспечения Mos.Hub, а в номинации "Технологии будущего" победила видеоаналитика в городской системе видеонаблюдения столицы.

Награждение состоялось в рамках 6-го Международного форума "Умный город – Безопасная среда".

