19 декабря, 22:45Город
Москва получила Гран-при в двух номинациях первой национальной премии "Безопасный город"
Например, в номинации "Сделано в России" победу одержала облачная платформа для совместной разработки и сопровождения программного обеспечения Mos.Hub, а в номинации "Технологии будущего" победила видеоаналитика в городской системе видеонаблюдения столицы.
Награждение состоялось в рамках 6-го Международного форума "Умный город – Безопасная среда".
