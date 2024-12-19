На Воробьевых горах открылось масштабное семейное пространство

На Воробьевых горах рядом с Дворцом пионеров открылось масштабное семейное пространство, которое будет работать до конца зимы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичей ждет ярмарка, где можно найти подарки от благотворительных фондов, дом Деда Мороза, различные мастер-классы и зимние забавы. Для любителей активного отдыха открыта тюбинговая трасса. Также гости смогут покататься в упряжках с хаски. Центром площадки станет бесплатный каток площадью 800 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.