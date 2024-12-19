Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый мост к Филевской пойме для автомобилистов и пешеходов достроят в 2025 году, сообщил Сергей Собянин. Мост соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе.

"Инвестор отреставрировал дом купца Бавыкина на Электрозаводской улице. Там провели реставрационные работы, чтобы сохранить облик здания площадью 423 квадратных метра. Предприниматель выполнил требования по номерному фонду и классификации, предусмотренные условиями программы "1 рубль за квадратный метр в год". Это позволило инвестору перейти на льготную арендную ставку", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

На севере столицы строят 10 детских садов почти на 2 000 мест, 2 школы на 1 850 мест и 2 учебных комплекса – на 1 400. Современные детские сады и школы строят как за счет бюджета Москвы, так и на средства девелоперов.