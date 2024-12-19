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19 декабря, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: новогодний декор впервые появился в московских медучреждениях

Новости часа: Москва стала лидером среди мегаполисов по уровню доступности услуг

Рынки "Москва – на волне" приглашают москвичей за покупками к новогоднему столу

Москва возглавила топ-10 мегаполисов по доступности услуг

Москвичам рассказали, где искать самые красивые локации для новогодних фото

Рыбный рынок "Москва – на волне" готовится к Новому году

Новости часа: станция "Крымская" Троицкой линии метро будет связана пересадкой с МЦК

"Город без окраин": Бирюлево Западное

Столичные госучреждения украсили к Новому году

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый мост к Филевской пойме для автомобилистов и пешеходов достроят в 2025 году, сообщил Сергей Собянин. Мост соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе.

"Инвестор отреставрировал дом купца Бавыкина на Электрозаводской улице. Там провели реставрационные работы, чтобы сохранить облик здания площадью 423 квадратных метра. Предприниматель выполнил требования по номерному фонду и классификации, предусмотренные условиями программы "1 рубль за квадратный метр в год". Это позволило инвестору перейти на льготную арендную ставку", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

На севере столицы строят 10 детских садов почти на 2 000 мест, 2 школы на 1 850 мест и 2 учебных комплекса – на 1 400. Современные детские сады и школы строят как за счет бюджета Москвы, так и на средства девелоперов.

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