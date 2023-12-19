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19 декабря, 22:45

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Почти 4 километра дорог обновят в районах Филевский парк и Дорогомилово

Почти 4 километра дорог обновят в районах Филевский парк и Дорогомилово

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За 2023 год в столице уже построили больше 100 километров дорог. На данный момент в городе модернизируют еще более 20 километров магистралей. Например, в поселении Десеновском построят дороги в сторону деревень Власьево и Пыхчево, а в районах Филевский парк и Дорогомилово обновят почти 4 километра дорог.

Речь идет об участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца. Кроме того, построят однополосный путепровод протяженностью свыше 200 метров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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