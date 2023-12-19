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19 декабря, 10:45

Город

Более 170 тыс человек посетили Московскую неделю красоты

Более 170 тыс человек посетили Московскую неделю красоты

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Более 170 тысяч человек посетили первую Московскую неделю красоты. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Международная выставка проводилась в столице с 9 по 12 декабря. На ней 359 отечественных производителей представили косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания. Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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