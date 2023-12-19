Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 09:30

Город

Гости "Путешествия в Рождество" получат подарки от электронных проектов

Гости "Путешествия в Рождество" получат подарки от электронных проектов

Москва переживает промышленный бум – Сергей Собянин

В сервисе Russpass появился бот для навигации по Московскому зоопарку

Все машины скорой помощи пройдут модернизацию до конца года в Москве

В Московском зоопарке показали, как панда совмещает прием пищи и уход за детенышем

Колледжи Москвы оборудуют новыми лабораториями и мастерскими

Более 50 проектов КРТ реализуются в Москве

В столичных парках засияли праздничные инсталляции

На фестивале "Путешествие в Рождество" стартовала новогодняя программа

Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве в этом году

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает жителей и гостей столицы интересно провести новогодние праздники и выиграть призы в павильонах "Миллион призов". Для этого необходимо быть пользователем проектов "Активный гражданин", "Электронный дом" или "Город заданий".

Кроме того, для всех гостей фестиваля доступны мастер-классы по фигурному катанию, сказочные ледовые шоу, рождественские квесты и новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика