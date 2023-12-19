Гости "Путешествия в Рождество" получат подарки от электронных проектов

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает жителей и гостей столицы интересно провести новогодние праздники и выиграть призы в павильонах "Миллион призов". Для этого необходимо быть пользователем проектов "Активный гражданин", "Электронный дом" или "Город заданий".

Кроме того, для всех гостей фестиваля доступны мастер-классы по фигурному катанию, сказочные ледовые шоу, рождественские квесты и новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.