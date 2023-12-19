Колледжи Москвы оборудуют новыми лабораториями и мастерскими

90 новых лабораторий и мастерских откроют в колледжах Москвы. Еще на 230 площадках обновят оборудование. О планах на 2024 год рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Студенты начнут учиться в современных лабораториях, где оснащение будет точно таким же, как на предприятиях города. Модернизация затронет почти все специальности, по которым идет подготовка в колледжах.

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