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Новости

19 декабря, 07:15

Город

Расчистка дорожно-уличной сети столицы идет в круглосуточном режиме

Расчистка дорожно-уличной сети столицы идет в круглосуточном режиме

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Городские службы Москвы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада. Однако расчистка сугробов иногда занимает больше времени из-за припаркованных машин.

Несмотря на это, коммунальщики убирают столичные тротуары, дороги районного значения и дворы каждые три часа.

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