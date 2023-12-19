19 декабря, 07:15Город
Расчистка дорожно-уличной сети столицы идет в круглосуточном режиме
Городские службы Москвы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада. Однако расчистка сугробов иногда занимает больше времени из-за припаркованных машин.
Несмотря на это, коммунальщики убирают столичные тротуары, дороги районного значения и дворы каждые три часа.
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