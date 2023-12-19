Расчистка дорожно-уличной сети столицы идет в круглосуточном режиме

Городские службы Москвы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада. Однако расчистка сугробов иногда занимает больше времени из-за припаркованных машин.

Несмотря на это, коммунальщики убирают столичные тротуары, дороги районного значения и дворы каждые три часа.