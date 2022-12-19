Новости часа: столичный комплекс горхозяйства рассказал о своей работе на улицах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве после снегопада чистят крыши. Используют более 250 автоподъемников. О своей работе рассказал комплекс горхозяйства столицы.

Росавиация и МИД работают над снятием ограничений на полёты над Иорданией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До 8 баллов обещают вечером 19 декабря на московских дорогах. Об этом сообщил Дептранс.