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Новости

19 декабря, 16:38

Город

Новости часа: столичный комплекс горхозяйства рассказал о своей работе на улицах Москвы

Новости часа: столичный комплекс горхозяйства рассказал о своей работе на улицах Москвы

Москвичам показали работу коммунальных служб столицы 19 декабря

Новости часа: заммэра рассказал о работе городских служб в Москве

Собянин открыл в Западном Бирюлеве новое производство автокомпонентов

Москвичам показали работу столичных коммунальных служб

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на севере города

Москвичам показали работу коммунальных служб города

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"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт спортзала "Дружба" в Лужниках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве после снегопада чистят крыши. Используют более 250 автоподъемников. О своей работе рассказал комплекс горхозяйства столицы.

Росавиация и МИД работают над снятием ограничений на полёты над Иорданией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До 8 баллов обещают вечером 19 декабря на московских дорогах. Об этом сообщил Дептранс.

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