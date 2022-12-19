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Новости

19 декабря, 15:30

Общество

Новости часа: заммэра рассказал о работе городских служб в Москве

Новости часа: заммэра рассказал о работе городских служб в Москве

Собянин открыл в Западном Бирюлеве новое производство автокомпонентов

Москвичам показали работу столичных коммунальных служб

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на севере города

Москвичам показали работу коммунальных служб города

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала пространство на Тимирязевской улице

Новости часа: СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Краснознаменске

"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт спортзала "Дружба" в Лужниках

"Мой район. Навигатор": в Москве завершили реставрацию Литинститута имени Горького

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице очищают от снега инженерные сооружения. Под особым контролем надземные переходы и крытые пешеходные мосты. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Текущая эпидемиологическая ситуация в РФ не требует вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Об этом рассказал Роспотребнадзор.

Строительные леса в Краснознаменске обрушились из-за обильного снегопада. Об этом сообщил Фонд капремонта региона.

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