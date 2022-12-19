Новости часа: заммэра рассказал о работе городских служб в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице очищают от снега инженерные сооружения. Под особым контролем надземные переходы и крытые пешеходные мосты. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Текущая эпидемиологическая ситуация в РФ не требует вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Об этом рассказал Роспотребнадзор.

Строительные леса в Краснознаменске обрушились из-за обильного снегопада. Об этом сообщил Фонд капремонта региона.