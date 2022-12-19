Москвичам рассказали, где можно покататься на коньках в столице

Катки открылись в столичных парках. Любители коньков могут побывать на самом большом катке Москвы – на ВДНХ, где будут ночные сеансы. В парк "Сокольники" работает бесплатная площадка с натуральным льдом. А если в городе будет оттепель, то следует обратить внимание на каток в парке Фили: лед на площадке не тает даже при небольшой плюсовой температуре.

Также катки открыты в Бабушкинском, Воронцовском, Перовском и Гончаровском парках. Подробнее о том, где еще можно покататься на коньках в столице, – в эфире телеканала Москва 24.