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Новости

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Город

Новости часа: московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопадов

Новости часа: московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопадов

Около 120 тысяч дворников привлеки для уборки снега в Москве

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 70 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома на улице Знаменка в Москве

"Мой район. Обратная связь": строительство спорткомплекса в Некрасовке

"Мой район. Обратная связь": в Фили-Давыдково завершили очистку Мазиловского пруда

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции "Каширская" БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские коммунальщики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий мощных снегопадов. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Tez Tour планирует вернуть всех застрявших в Египте туристов до 21 декабря. Об этом сообщила компания.

Режим ограничения полетов в 11 городов юга и центральной части РФ продлили до 27 декабря. Об этом заявила Росавиация.

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