Новости часа: московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопадов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские коммунальщики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий мощных снегопадов. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Tez Tour планирует вернуть всех застрявших в Египте туристов до 21 декабря. Об этом сообщила компания.

Режим ограничения полетов в 11 городов юга и центральной части РФ продлили до 27 декабря. Об этом заявила Росавиация.