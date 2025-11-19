Реставрация Правильной палаты XVI века стартовала на Никольской улице

Реставрация Правильной палаты XVI века на Никольской улице стартовала в Москве. Здание построили по указу Ивана Грозного. Оно вошло в состав исторического Московского печатного двора.

Специалисты приступили к первому этапу работ. Главный архитектор проекта Елена Полянская рассказала, что объект долгое время находился в консервации, а теперь все восстановление будет вестись по проектной документации с учетом исторических деталей.

