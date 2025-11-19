Форма поиска по сайту

19 ноября, 14:30

Город

Реставрация Правильной палаты XVI века стартовала на Никольской улице

Московские кондитеры выпустят 4,6 млн сладких подарков к Новогому году

Холода вернулись в Москву после рекордного тепла

Презентация костюмов спектакля "К Звездам! Миссия: Снеговики в космосе" прошла в Москве

Наталья Сергунина: по всей столице будет работать 26 катков "Московских сезонов"

Презентация костюмов новогодней киноелки прошла на "Мосфильме"

Пожар произошел в отеле на Самарской улице в центре Москвы

Дорожные патрули ЦОДД в Москве перешли на круглосуточный режим работы

Собянин: цифровому ассистенту московского транспорта исполнилось 5 лет

"Атмосфера": минус 1 градус ожидается в Москве вечером 19 ноября

Реставрация Правильной палаты XVI века на Никольской улице стартовала в Москве. Здание построили по указу Ивана Грозного. Оно вошло в состав исторического Московского печатного двора.

Специалисты приступили к первому этапу работ. Главный архитектор проекта Елена Полянская рассказала, что объект долгое время находился в консервации, а теперь все восстановление будет вестись по проектной документации с учетом исторических деталей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловАнастасия Тареева

