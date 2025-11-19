Наталья Сергунина: по всей столице будет работать 26 катков "Московских сезонов"

По всей столице будет работать 26 катков "Московских сезонов", сообщила заммэра Наталья Сергунина. Крупнейшие ледовые площадки разместят в Кузьминках, Теплом Стане, Марьине, Коптеве и Вешняках.

Они будут открыты с 11:00 до 22:00 в будни и по выходным. На 10 катках в течение сезона пройдут театрализованные выступления фигуристов. Они покажут спектакли по мотивам русских сказок.

