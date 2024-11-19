Новый жилой квартал по программе реновации заселяют в Гольянове

В Гольянове началось заселение нового жилого квартала по программе реновации. Комплекс на Амурской улице включает более тысячи квартир, где будут проживать 2,5 тысячи человек. Дома оборудованы современной инженерной техникой, а в квартирах выполнена отделка.

Представитель компании-генерального подрядчика Фонда реновации Максим Якушечкин сообщил, что в комплексе предусмотрены 6 детских площадок и благоустроенная зеленая пешеходная зона вдоль улицы. В будущем здесь появятся детский сад и школа, а на первых этажах будут расположены парикмахерская, кофейни и небольшие офисы.

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