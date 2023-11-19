День Новосибирской области и Алтайского края прошел на выставке "Россия"

День Новосибирской области и Алтайского края прошел на выставке – форуме "Россия". Все посетители стенда могли в этот день попробовать сибирскую кухню – таежный десерт, блюда из нельмы и мукcун.

В гастрономическом мастер-классе по сибирской кухне принял участие губернатор области. Присутствующие также смогли принять участие в квестах и увидеть документальные фильмы.

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