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19 ноября, 13:00

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Бесплатные мероприятия пройдут в Музее Паустовского в его день рождения

Бесплатные мероприятия пройдут в Музее Паустовского в его день рождения

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Экскурсии и мастер-классы в день рождения Музея Константина Паустовского можно будет посетить бесплатно. Праздничная программа запланирована на последние выходные осени – 25 и 26 ноября.

Гостей ждут экскурсии по постоянной экспозиции, выставки, мастер-классы и другие мероприятия. Так, 25 ноября пройдет семейная интерактивная программа "Музейные истории о старинных вещах". А 26 ноября в музее будет работать творческая мастерская.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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