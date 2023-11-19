Бесплатные мероприятия пройдут в Музее Паустовского в его день рождения

Экскурсии и мастер-классы в день рождения Музея Константина Паустовского можно будет посетить бесплатно. Праздничная программа запланирована на последние выходные осени – 25 и 26 ноября.

Гостей ждут экскурсии по постоянной экспозиции, выставки, мастер-классы и другие мероприятия. Так, 25 ноября пройдет семейная интерактивная программа "Музейные истории о старинных вещах". А 26 ноября в музее будет работать творческая мастерская.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.