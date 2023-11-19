В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия"

Новую версию сайта "Объекты культурного наследия" запустили в Москве. Проект позволяет всем желающим прогуляться онлайн по закрытым особнякам.

На данный момент в ведении организации более 130 московских особняков, которые являются памятниками архитектуры, но посетить эти здания нельзя. На сайте же можно ознакомиться с уникальной информацией о зданиях и увидеть архивные и актуальные фотографии, связанные с особняками.

Сайт получил новый функционал. Там теперь усовершенствованная навигация по карте, которая позволяет найти интересующие особняки по году постройки, создателю или архитектурному стилю.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.