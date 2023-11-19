Сотрудники центров "Мои документы" оказали почти миллион популярных услуг ЗАГСов. Самая востребованная – получение повторных свидетельств или справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Уже два года такие услуги ЗАГСов можно получить во всех офисах "Мои документы". Например, пожениться в неторжественной обстановке, а также получить повторные документы, подать заявления и многое другое.

Центры мои документы работают ежедневно. Записаться туда для получения услуги можно онлайн и выбрать подходящее время заранее. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.