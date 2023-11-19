Фестиваль "Мастерская подарков" стартовал на Тверской площади

Фестиваль "Мастерская подарков" стартовал в центре столицы. Палатки на Тверской площади работают с 11:00 утра до 21:00.

Москвичи могут окунуться в предновогоднюю атмосферу и приобрести подарки для родных и близких. Посетителям предлагают рождественские пряники, эко-продукты, украшения из натуральных камней, декор для дома. А на мастер-классах можно сделать сувениры своими руками.

Также гостей ждет розыгрыш призов от участников проекта "Сделано в Москве". Фестиваль продлится до 4 декабря.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.