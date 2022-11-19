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17:15

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Схему движения на Новопесчаной улице изменили в связи с ремонтом памятника

Схему движения на Новопесчаной улице изменили в связи с ремонтом памятника

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Схему движения на Новопесчаной улице изменили в связи с ремонтом памятника. Там идут последние приготовления перед открытием памятника Фиделю Кастро.

Торжественная церемония запланирована на 22 ноября. В открытии примет участие кубинский лидер Мигель Диас-Канель.

До 09:00 24 ноября водители не смогут совершить разворот вблизи третьего корпуса дома № 17 на улице Новопесчаной. С 08:00 22 ноября до окончания работ временно будет закрыт участок улицы Новопесчаная от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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