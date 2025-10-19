Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 октября

Специалисты начали монтировать каток на ВДНХ. Скоро к ледовым площадкам добавятся и лыжные трассы с искусственным снегом.

В Москве наступило предзимье. Оно продлится до середины декабря. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что это период, когда настраиваются циркуляционные механизмы атмосферы на зимний режим и температура очень заметно колеблется.

В Коммунарке открыли новую школу почти на 1 200 учеников. Она построена в соответствии с самыми высокими стандартами. Там есть лабораторно-исследовательский комплекс, мастерская акварельной живописи и рисунка, а также гимнастический зал, робокласс, медиатека и IT-полигон.

