19 октября, 20:15

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 октября

Выставка-конференция спецтехники состоялась в Москве

Бесплатные тренировки по фитнесу пройдут в рамках проекта "Спортивные выходные"

Автобусы начали курсировать по новым маршрутам между Москвой и Химками

Каток начали готовить к зиме на ВДНХ

"Это Москва. Инфраструктура": профессии будущего

Мужчина привел в действие страйкбольную гранату в вагоне столичного метро

Дожди будут идти почти каждый день в Москве на следующей неделе

Тренировки проекта "Спортивные выходные" пройдут в Москве

Акция "Отцовский парк" состоялась в Москве

Специалисты начали монтировать каток на ВДНХ. Скоро к ледовым площадкам добавятся и лыжные трассы с искусственным снегом.

В Москве наступило предзимье. Оно продлится до середины декабря. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что это период, когда настраиваются циркуляционные механизмы атмосферы на зимний режим и температура очень заметно колеблется.

В Коммунарке открыли новую школу почти на 1 200 учеников. Она построена в соответствии с самыми высокими стандартами. Там есть лабораторно-исследовательский комплекс, мастерская акварельной живописи и рисунка, а также гимнастический зал, робокласс, медиатека и IT-полигон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

