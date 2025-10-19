Выставка овощей-гигантов завершится 19 октября в "Аптекарском огороде" в Москве. Среди экспонатов – самая большая тыква России весом 969 килограммов, выращенная москвичом Александром Чусовом на даче в Подмосковье. Этот овощ и другие стали скульптурным материалом. У каждой появилось свое "лицо". Над их дизайном поработал чемпион мира по скульптуре Сергей Кныш.

В рыжих гигантских плодах мастер разглядел забавные рожицы и, как он говорит, просто сделал их более заметными для окружающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.