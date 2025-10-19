Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 09:15

Город

Выставка овощей-гигантов завершится 19 октября в "Аптекарском огороде"

Выставка овощей-гигантов завершится 19 октября в "Аптекарском огороде"

День отца отметят на ВДНХ 19 октября

Температура составит 7 градусов днем 19 октября

Победителей "Кубка Кремля" по бильярду наградили в Москве

Выставка "Смешарики" открылась в ДК "Кристалл" в Москве

Москвичам не стоит ждать снега в ближайшую неделю

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 октября

В Москве объявили победителей Кубка Кремля по бильярду

"Познавательный фильм": Москва. Как устроены центры женского здоровья

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации колокольни в усадьбе Кусково

Выставка овощей-гигантов завершится 19 октября в "Аптекарском огороде" в Москве. Среди экспонатов – самая большая тыква России весом 969 килограммов, выращенная москвичом Александром Чусовом на даче в Подмосковье. Этот овощ и другие стали скульптурным материалом. У каждой появилось свое "лицо". Над их дизайном поработал чемпион мира по скульптуре Сергей Кныш.

В рыжих гигантских плодах мастер разглядел забавные рожицы и, как он говорит, просто сделал их более заметными для окружающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика