В Морском центре имени Петра Великого закрыли сезон навигации

19 октября в Морском центре имени Петра Великого прошел праздник в честь окончания сезона навигации. Зрители Москвы онлайн могли следить за мероприятием в прямом эфире. Ведущая Татьяна Сальникова пообщалась с кадетами и преподавателями учебного заведения, увидела парад шлюпок, гонки на радиоуправляемых яхтах и мастер-классы по гребле.

Морской центр имени Петра Великого был создан в Москве в 1957 году. Сейчас здесь занимаются более 700 детей – изучают историю российского флота, конструируют модели кораблей и практикуются в управлении парусными судами.