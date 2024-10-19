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19 октября, 18:30

M24.RU

В Морском центре имени Петра Великого закрыли сезон навигации

В Морском центре имени Петра Великого закрыли сезон навигации

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19 октября в Морском центре имени Петра Великого прошел праздник в честь окончания сезона навигации. Зрители Москвы онлайн могли следить за мероприятием в прямом эфире. Ведущая Татьяна Сальникова пообщалась с кадетами и преподавателями учебного заведения, увидела парад шлюпок, гонки на радиоуправляемых яхтах и мастер-классы по гребле.

Морской центр имени Петра Великого был создан в Москве в 1957 году. Сейчас здесь занимаются более 700 детей – изучают историю российского флота, конструируют модели кораблей и практикуются в управлении парусными судами.
городМосква онлайнТатьяна Сальниковавидео
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